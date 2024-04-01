今季からリヴァプールでプレーする日本代表MF遠藤航。ブンデスリーガでデュエル王に君臨していたベテランは、プレミアリーグの舞台でも活躍を見せている。浦和レッズ時代のチームメイトである槙野智章は取材で現地を訪れて対談を行ったが、『ABEMAスポーツタイム』でこんな話をしていた。「遠藤選手ってお子さんが4人いるんですよ、4人ですよ！遠藤選手が遠征に行きますよね、家にいない時は奥さんが4人を全部見てますよ。僕が浦和