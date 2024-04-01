スティーヴン・スピルバーグ監督が手掛けた、サメ映画の原点にして頂点『JAWS／ジョーズ』、そして続く2作の続編が、全国無料放送BS12（トゥエルビ）の「土曜洋画劇場」（毎週土曜よる7時〜）にて、4月6日より3週連続で放送される。4月6日に放送される『JAWS／ジョーズ』（1975）は、ピーター・ベンチリーの小説を原作に、当時弱冠27歳のスピルバーグ監督が、獰猛な鮫と人類の息詰まる闘いを歯切れの良いサスペンス演出でダイ