久保が右ハムストリングに違和感スペイン1部レアル・ソシエダは現地時間3月31日、ラ・リーガ第30節でアラベスと対戦し1-0で勝利した。日本代表MF久保建英はスタメンで出場するも、右ハムストリングの違和感で途中交代。現地メディアも不安を吐露している。久保は17日のラ・リーガ第29節カディス戦（2-0）に続き2試合連続の先発出場。試合はソシエダが押す展開のなか、雨が降る悪天候に。次第に強まる雫が大きなものに変わると