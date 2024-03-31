小誌連載でもおなじみであり、実は駅弁に造詣が深いマッキー牧元さんに、愛すべき駅弁を3品選んでいただきました。旅のお供、おうちで旅情感を楽しみたい方はぜひチェックを！ タベアルキストマッキー牧元さん 年間700軒の食べ歩…小誌連載でもおなじみであり、実は駅弁に造詣が深いマッキー牧元さんに、愛すべき駅弁を3品選んでいただきました。旅のお供、おうちで旅情感を楽しみたい方はぜひチェックを！タベアルキストマッ