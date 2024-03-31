米フロリダ州で今月20日、愛犬が庭の片隅で何かを見つけて掘って遊んでいることに飼い主は気付いた。何かが埋まっているのかと飼い主が確認すると、そこには古い不発弾があった。飼い主が警察に通報すると、近隣に一時避難勧告が出されたが、無事に回収されたという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】不発弾が見つかったのは、米フロリダ州ジャクソンビルに住むマシュー・シムスさ