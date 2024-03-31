ホンダのスペシャリティクーペは成功するのかホンダの「プレリュード」の復活が継続的に話題となっています。昨年の「ジャパンモビリティショー 2023（JMS2023）」において公開された新型「プレリュードコンセプト」のことです。その中身は、どうやら「シビック e：HEV」に近いようです。となれば本格的なスポーツカーではなく、流麗な2ドアクーペということで、「スペシャリティカー」になります。この姿で市販されるのか…