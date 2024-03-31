バンダイ キャンディ事業部は4月1日、「ちいかわ 和グミおもっち フルーツ大福味」を発売する。【関連記事】チロルチョコ「ちいかわちろるちょこBOX」発売、ちいかわ･ハチワレ･うさぎのBOX入り、個包装はモモンガ･ラッコ･くりまんじゅうなど全30種類ちいかわをデザインしたグミキャンディ。38g入り、税込184円。全国量販店のお菓子売り場などで取り扱う。「ちいかわ」はイラストレーターのナガノ氏がX(旧Twitter)で連載する漫画作