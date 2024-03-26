ドジャース・大谷翔平【写真：ロイター】THE ANSWER

「僕の口座からお金を盗んだ」大谷翔平、水原一平氏の騒動めぐり会見

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 大谷翔平は現地時間25日、水原一平氏の違法賭博問題について声明を発表した
  • 「彼が僕の口座からお金を盗んで、なおかつ皆に嘘をついていた」と説明
  • シーズンに向けてまたスタートしたいとし、話しできて良かったと話した
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水原一平氏の違法賭博疑惑

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