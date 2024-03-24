ジャーナリストの木村太郎氏が２４日、フジテレビ系「Ｍｒ．サンデー」に出演。ドジャースが大谷翔平投手の通訳を務めていた水原一平氏を違法賭博問題で解雇したニュースについてコメントした。番組では国際弁護士・樋口一磨氏の事件に対する見解を紹介した。それによると、大谷へ捜査の手が及ぶか？については「大谷選手の口座から送金された事実は変わらない。捜査対象になる可能性が高い」。大谷が罪に問われる可能性につい