ウェブメディア「マッチングアプリ大学」を運営するネクストレベル（横浜市西区）が、未婚男女を対象とした「マッチングアプリでの『趣味』」に関する調査を実施。その結果を発表しました。1位は「身内に依存症だった人がいて…」調査は2024年1月17日から同月24日、18〜49歳の未婚かつマッチングアプリを利用したことがある男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計215人（男性122人・女性93人）から有効回答を得ていま