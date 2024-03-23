富田靖子 （C）ORICON NewS inc.オリコン

富田靖子、3年前に離婚「このことが日常になじむまでに時間が必要でした」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 富田靖子が23日、Instagramに直筆のコメントを掲載した
  • 「私事ではありますが3年前に離婚をいたしました」と報告
  • 「このことが日常になじむまでに時間が必要でした」ともつづっていた

◆富田靖子、3年前に離婚していたことを公表

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