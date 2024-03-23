テレビアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』の続編『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』（10月よりテレビ東京などで放送）の追加キャスト情報やティザービジュアル、PVが公開された。【動画】デカ過ぎんだろ…公開された『テニプリ』新映像ティザーPVでは強豪ドイツ代表チームのメンバーを紹介。今作で初登場となるキャラクターのビジュアルならびに声優も解禁。ダンクマール・シュナイダー役を落合福嗣、ベル