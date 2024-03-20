南アフリカ、クワズール・ナタール州のワニのテーマパークで今月17日、ライブショーの最中に男性ハンドラーがワニに襲われて重傷を負った。南アフリカのニュースサイト『The Witness』などが、当時の衝撃的な動画とともに伝えた。【この記事の動画を見る】クワズール・ナタール州バリトのテーマパーク「クロコダイル・クリーク」のワニの囲い内で17日午後3時前、男性ハンドラーが体長約4.6メートル（15フィート）の巨大ワニに襲わ