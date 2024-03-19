昨季終了後にＤｅＮＡから自由契約になったトレバー・バウアー投手が１８日（日本時間１９日）、自身のＸを更新。メキシカンリーグのメキシコシティ・レッドデビルズと期間限定の契約を結んだことを発表した。チームには元楽天で同僚へのパワハラ疑惑によって解雇された安楽智大投手も所属している。バウアーによると、今後は２４日のヤンキース傘下のマイナーチームのとの試合に登板した後、４月１１日から５月８日まで５登板