ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）3月16日（土）放送は、「銀シャリ橋本のテクニックを抜いてあげよう」第4弾。橋本直（銀シャリ）にテクニックを存分に披露してもらう企画が、まさかの感動回に!?【動画】銀シャリ橋本、溜まりに溜まったテクを抜く溜まったテクニックを抜く心に絶望を抱えながら芸能生活を送っている銀シャリ・橋本に、普段出せずに溜まっているテクニックを思う存分を抜いてもらおうという企画なのだが…橋