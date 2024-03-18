大リーグのロサンゼルス・ドジャース韓国プロ野球キウム・ヒーローズの練習試合をめぐり、韓国のプロ野球ファンから不満の声が続出している。韓国ポータルサイト「MSN.com」（WEB版）が2024年3月17日に報じた。「なぜかスタジアムのいたるところに空席がかなり多く見受けられた」大谷翔平選手（29）が所属するロサンゼルス・ドジャースは2024年3月17日に韓国・ソウルの高尺スカイドームで、キウム・ヒーローズと練習試合を行い、