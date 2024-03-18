「パ行がかわいい」。音が持つイメージについて研究する学者が、こんな研究成果を発表している。音そのものがイメージを持つ「音象徴」という現象から、日本人には「かわいい」と感じる音があるそうだ。それならば、理論上「かわいい」言葉を生み出すことは可能なのか。研究者に話を聞いた。（デジタル編集部古和康行）■研究のきっかけは「ぱるる」「パ行がかわいいと感じてから、音と『かわいい』の関係性を調べてきました