フリーアナウンサーの安田美香（49）が、18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。仕事へ向かう時に電車内で起こった出来事を明かし、反響を呼んでいる。小学4年時にサッカーを始め、サッカー実況などで活躍している安田アナ。この日はJ1湘南戦のラジオ実況のため、電車を利用して球場に向かっていた。この仕事に向かう途中の出来事だった。「こわかった。電車の扉付近に立っていたら、乗って来た女性がバーンと倒れた」と