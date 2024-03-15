LINEリサーチが中高生を対象に行った調査の結果（2024年1月5日発表）によると、男子高校生が将来なりたい職業での3位は「医師」。2022年の同調査では10位だったが、コロナの影響かランクアップした。医師は当然、誰もがなれる職業ではない。女の子といちゃついて青春を謳歌している同級生を尻目に、猛勉強をした末に、やっとの思いで医師になった先には……意外な罠が待ちうけている。筆者（登彩）は新卒でメガバンクの法人営業部