『抹茶黒蜜わらびもちパイ』オリコン

マック 史上初の抹茶&3層のパイ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • マクドナルドが13日から「抹茶黒蜜わらびもちパイ」を発売する
  • 史上初の抹茶味と3層の味わいを楽しめる春らしい新作パイ
  • 和の雰囲気が感じられるこだわりのパイを、てりたまとともに楽しめる
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