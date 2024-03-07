アメリカ大統領選に向けた共和党の候補者選びで、ヘイリー元国連大使が6日、選挙戦からの撤退を表明しました。これにより、トランプ前大統領が共和党の候補者指名を獲得する見通しとなりました。アメリカの大統領選挙に向けた野党・共和党候補者選びで、ヘイリー元国連大使が日本時間の7日午前0時すぎから地元・サウスカロライナ州で演説し、選挙戦からの撤退を表明しました。ヘイリー氏の撤退で、トランプ前大統領が共和党の候補