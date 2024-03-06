3月5日、中国とフィリピンの船が、両国が領有権を争う南シナ海の海域で衝突した。この問題で、中国海警局の船からフィリピンの民間補給船が放水を浴びた瞬間の船内映像が、新たに公開された。中・比の双方が領有権を主張放水で損傷南シナ海の海域で衝突した、フィリピン沿岸警備隊の船と中国海警局の船。フィリピン当局は巡視船が衝突され、軽い損傷を受けたとして「無謀で違法な行為」と中国側を非難した。2隻の中国船から放水