お笑いタレント山田邦子（63）が4日放送のTOKYO MXバラいろダンディ」（月〜金曜午後9時）に2カ月連続のマンスリーアシスタントとして生出演。ドジャース大谷翔平投手（29）の結婚発表について言及した。番組内では結婚発表後の大谷が連続出塁の大活躍をしたことを報じ、その後、山田がポツリと発言。「“夜のバットは”って誰も言わないんだね」と“不適切な”発言をぶち込むと、MCふかわりょうから「ご自由に、ただ責任取って