ノエビアスタジアム神戸で柏レイソルと対戦J1ヴィッセル神戸は3月2日、ノエビアスタジアム神戸でJ1リーグ第2節柏レイソル戦に臨んだ。前半28分、競り合い場面でMF汰木康也が脇腹へ膝蹴りを受け、担架で運ばれるアクシデントが発生し、場内騒然となった。吉田孝行監督が体調不良により、菅原智コーチが暫定的に指揮を執ったこの試合の前半28分にアクシデントが発生した。敵陣左サイドへのロングボールを汰木が柏DF関根大輝が競