【経済ニュースの核心】デジタル競争力ランキングでは19位 中国が力入れるAI産業の不気味な大躍進DX社会を象徴する画期的な新サービスとみられている給与のデジタル払いが遅々として進んでいない。給与のデジタル払いは昨年4月に解禁されたが、1年近くが経過したいまも導入したという企業は聞いたことがない。それもそのはず、所管する厚生労働省に申請した事業者は、PayPayauペイメント、楽天グループ、「Airペイ」を展開する