中学受験を目指すお子さんがいる家庭の保護者に向けて、動画配信サイト等で情報発信をしているのは、様々な塾で講師として指導をしてきた西村創さんです。【マンガで見る中学受験】競争意識に駆り立てられる「タワマンに住んで後悔してる」を読む「中学受験の世界には、光もあれば影もある」と語る西村さんが教える、中学受験を考えたときに「知っておくべきこと」とは？ ぜひ参考になさってください！■中学受験の世界に入る前の