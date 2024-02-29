年を重ねて睡眠の質を高めるにはどうすればいいか。スリープコーチの角谷リョウさんは「深い眠りに入るための『睡眠圧』を上げるには、日中に活動的で新しいことにチャレンジして脳と体に刺激を与える必要がある。しかし50代になり『自分の型』を持ち『成果』を最小限の力で出せると刺激が少なくなり睡眠を悪化させる要因になる。睡眠圧を上げる実践法には、『新しいことを1日1つ以上行う』『体に強い負荷をかける習慣を取り入れる