参政党が２８日、国会内で会見し、党や神谷宗幣代表に関するＴＢＳや文春デジタルの報道に反論した。ＴＢＳは今月、「『独裁的な体制に怖さを感じた』なぜ相次ぐ?参政党議員の離党?」とのタイトルで、参政党の地方議員９人が相次いで離党した背景を分析。離党した地方議員は「たった１〜２年の間にいつの間にかに３回の規約変更があり、私たちもそれを知らなかった」「党員や議員が口を出せないような規約がだんだん作られて