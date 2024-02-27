北陸新幹線がついに福井まで伸びる2024年3月16日――の、直前の11日。福井の味が一足先に県外へ飛び出す。新幹線延伸を記念し、福井のご当地グルメ「ソースカツ丼」が、ペヤングソースやきそばとコラボしたのだ！元祖ソースカツ丼の店として知られる、福井市のヨーロッパ軒総本店監修のもと、ペヤングまるか食品（本社：群馬県伊勢崎市）は特製ソースの再現のために試作を重ねたとのこと。ペヤングに欠かせないキャベツは敢えて