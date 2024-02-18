大奥』で主演を務める小芝風花これまで、何度となく制作されてきたドラマ『大奥』（フジテレビ・関西テレビ系）。現在は、1月18日から19年ぶりとなる連続ドラマが、小芝風花主演で放送されている。2月15日に放送された第5話では、将軍・徳川家治（亀梨和也）が側室のお知保（森川葵）へ御渡りしたことで、正室の倫子（小柴）がつらさを募らせる様子が描かれた。幸せそうなお知保に、倫子はうつむくことしかできない。そんな