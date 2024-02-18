18日、北海道北斗市七重浜の海岸でクジラ1頭が打ち上げられているのがみつかりました。クジラはすでに死んでいて、警察が確認に向かっています。地元の高校生は「初めてみた、びっくりした」と話していました。死んだクジラは爆発する危険性があるため注意が必要です。