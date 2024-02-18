結婚を前提に付き合っているのなら、お互いのことは全て100％クリアにわかっているはずだと思うのですが、なかなか言い出せないことのひとつやふたつありますよね。今回は、「純粋な彼女に内緒にしていること」の中から、実はバツイチだということを隠している男性のエピソードをご紹介します。本当はバツイチ「純粋でやさしい彼女のことがとても好きだし、将来結婚できたら、と思っている。でも、実は俺がバツイチだと知ったら、