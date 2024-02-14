日本では5組に1組が不妊に悩み、50万人近くが不妊治療を受けていると言われています。 イラストレーターのオヨネさんもかつて、その1人でした。 今回は、とうとう体外受精に挑みます。とうとう体外受精へ＜オヨネの妊活いばら道33＞1人目を人工授精で授かり、2人目も自然妊娠は難しかった私たち夫婦。何度か産婦人科で治療を行うもむなしく不妊外来に紹介状を書いて頂き転院。幾度となく痛みを伴う検査や副反応だらけの投薬、治療