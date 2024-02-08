中日の浅尾拓也2軍投手コーチは若手の特守をトンボを手に見守った中日の浅尾拓也2軍投手コーチが今年も春季キャンプで注目を浴びている。現在39歳、現役を引退してすでに5年以上が過ぎているが、球界屈指と言われたイケメンぶりは健在。DAZN公式X（旧ツイッター）が公開した最新映像に、ファンは「カッコよすぎる浅尾様」「浅尾コーチ可愛すぎて無理」との声を上げた。沖縄・読谷村で行われている2軍キャンプで選手らを指導し