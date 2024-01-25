大相撲初場所・１２日目」（２５日、両国国技館）有名人が大相撲を観戦し、ＳＮＳ上が盛り上がった。ＮＨＫの中継画面には東の花道近くに赤い服を着たタレントの勝俣州和が映り、すぐ右隣には落語家の林家三平。さらに５メートルほど右側にはプロ野球巨人の原辰徳前監督の姿もあった。ＳＮＳ上では「原監督いる笑笑」「原監督に目を奪われてたけど、よく見たら左に勝俣もいて草」と書き込まれたほか、「相撲観てたら観客席