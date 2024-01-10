自民党・安倍派のパーティー収入が裏金化され、池田佳隆衆院議員が逮捕された事件で、議員の事務所の中では、キックバックされた裏金について、「池田さんが自由に使えるお金」と呼んでいたことがわかった。池田佳隆容疑者(57)は、会計責任者(45)と共謀し、2022年までの5年間で、派閥からのキックバックおよそ4,800万円を収支報告書に記載せず、うその収入額を記した疑いが持たれている。その後の関係者への取材で、池田事務所では