童話「赤ずきん」で一番得をしたのは誰なのか。作家の佐藤優さんは「狩人はどさくさに紛れて死んだ狼の毛皮を剥ぎ、それを持ち帰っている。登場人物の中で唯一、金銭的な利益を得ていることになる」という。池上彰さんとの対談をお届けしよう――。※本稿は、池上彰・佐藤優『人生に効く寓話』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Imgorthand※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Imgorthand◎