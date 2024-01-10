中国が昨年、日本を抜いて世界最大の自動車輸出国になったとみられる。９日（現地時間）、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）によると、中国自動車工業協会（ＣＡＡＭ）は昨年中国が５２６万台の自動車を輸出したという推定値を発表した。日本では昨年１１月の時点で約４００万台の自動車を輸出したという統計が出ている。まだ発表されていない１２月の輸出値を含んでも中国の昨年自動車輸出が日本より１００万台近く