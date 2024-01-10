レイズから移籍のグラスノーが米ポッドキャスト番組に出演米大リーグ・ドジャースは大谷翔平投手と10年契約を結んだほか、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手を獲得するなど、総額1760億円を超える大型補強を進めている。MLBの新たな「悪の帝国」と呼ぶ声もある中、米ポッドキャスト番組に出演したグラスノーは「気にしないよ。スポーツはそういうもの。人々は優れたチームを嫌うものだ」と“悪役上等”の姿勢を示した。