YouTuberのゆたぼんさんが2024年1月9日にXを更新し、新学期を迎える学生たちにメッセージを送った。ゆたぼんさんは小学校3年生の頃から不登校になったが、中学3年生となった23年9月に初めて中学校に行ったことをYouTubeで告白し、その後YouTubeやXでたびたび充実した学校生活を報告している。「明日の学校に備えて早く寝ます。四字熟語も勉強中」ゆたぼんさんは8日、「明日から学校です！そしていよいよ3学期が始まります！時間と