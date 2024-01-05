プロ野球・オリックスの日高暖己投手が5日、広島から国内FA権を行使しオリックスに移籍した西川龍馬選手の人的補償として、広島に移籍することが決まりました。SNSでは、ファンから多くの応援する言葉が寄せられています。日高投手は、宮崎県富島高校出身で、2022年のドラフト会議でオリックスに5位指名を受けてプロ入り。今季がプロ2年目となる若き右腕は、昨季2軍で12試合に登板しました。X(旧Twitter)では、「日高くん」がトレ