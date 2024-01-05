現役時代高収入であっても、老後思わぬ事態が続き、老後破産に陥ってしまう……実は、このような「エリートの老後破産」は少なくありません。上場企業で管理職を務めていた鈴木さん（仮名）も「まさかの理由」で破産寸前に陥ってしまいました。いったいなにがあったのか、ファイナンシャルプランナーの松田梓氏が解説します。積立投資でコツコツ資産形成。堅実な性格だったが…鈴木さん（仮名・72歳）はかつて、上場企業で管理職を