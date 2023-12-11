エンゼルスからＦＡになっていた大谷翔平投手（２９）が９日（日本時間１０日）、ドジャース入りすることを自身のインスタグラムで明かした。代理人のネズ・バレロ氏も合意を表明。契約総額ではプロスポーツ史上最高となる１０年総額７億ドル（約１０１４億円）のメガ契約で、身体検査を経て正式発表される。＊＊＊＊ドジャースでは“侍ジャパンタッグ”が見られるかもしれない。１０年総額７億ドル（約１０１４億円）