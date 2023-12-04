「好奇心に負けてとんでもないドーナツ買っちゃった…」とXユーザーの菓子パンを食べるな（@ina2wa）さんが公開した画像をご覧ください。「THE カロリー チョコドーナツサンド」なるスイーツは熱量1199キロカロリーです。【写真】驚異の1199キロカロリーこのギルティフードはローソンストア100で取り扱っているハイカロリー商品。どんなお味だったのでしょうか。菓子パン絶ちをしているにもかかわらず、夜中に食べてしまったという