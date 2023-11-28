「コメダ珈琲店」は、11月29日（水）から、季節限定バーガー「グラクロ」を全国の店舗で発売する。【写真】ほっこり＆おいしい！冬の定番「グラクロ」詳細■サクサクでクリーミー今回登場する「グラクロ」は、寒い季節にぴったりの、心も体もあたたまる季節限定バーガー。今年の「グラコロ」は、昨年好評だったゴーダ、モッツアレラ、チェダー、パルメザン、エダムの5種のチーズを使用。チーズの奥深いコクと風味と、生ク