ユルゲン・クリンスマン監督が率いる韓国代表は11月21日、北中米ワールドカップ・アジア２次予選戦の第２戦で、中国と敵地で対戦する。この一戦を前に、韓国メディア『京郷新聞』が「クリンスマン号が少林サッカーと対戦する。怪我を防ぐには前半からゴールの花火を上げることだ」と題した記事を掲載。中国サッカーを酷評している。同メディアは「中国のタックルなどのラフプレーは悪名高い」とばっさり。「『少林サッカー』