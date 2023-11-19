いまだにアイドル気分「今井絵理子感謝祭2023INVITATON」今井絵理子参議院議員がポーズを取りながら、白い歯を見せて微笑んでいる。11月初旬、自民党議員たちの事務所ポストに今井の政治資金パーティーの案内状が投函された。ある議員秘書が冷ややかに言う。「政治家のパーティーにこんなタイトル、舐めてますよ。しかも、INVITATION（招待）のスペルも間違っている。いまだにおバカなアイドルの気分なのでしょうか」Photo by gett