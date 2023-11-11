ＪＮＮが行った最新の世論調査で岸田内閣の支持率が先月の調査から１０ポイント以上、下落。政権発足後、初めて３０％を切り、過去最低となった。11月2日に経済対策をとりまとめた直後の調査なだけに永田町では「相当な危険水域」だと衝撃が走っている。なぜ支持率はここまで急落したのか。【グラフや画像をみる】内閣支持率の推移や、所得税などの「減税」の評価など「経済対策」取りまとめ直後に「２９．１％」政権交代後最低