9日、共同通信の単独インタビューに応じるイスラム組織ハマス幹部、アブマルズーク氏＝カタール・ドーハ（共同）【ドーハ共同】パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの政治部門ナンバー2、アブマルズーク氏は9日、イスラエル軍の激しいガザ空爆で民間人の人質解放が妨げられていると主張した。解放のため、イスラエルが応じた「戦闘休止」より長期の「即時停戦」を求めると強調した。イスラエルの占領政策に対