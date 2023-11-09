賛否を呼んだ鈴木千裕（２４）の?不良発言?を朝倉未来（３１）が絶賛した。鈴木は４日の格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ７」（アゼルバイジャン）で、ヴガール・ケラモフ（３１＝アゼルバイジャン）に１ラウンドＫＯ勝ちを収め、ベルトを奪取。これに未来は「世間的に見て明らかにトップファイター。試合に出て実績が出ているので」と称賛。一方で「ただ全然負けるとは思っていないです。試合で戦ったら」とプ